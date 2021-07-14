В Слободском появится крытая площадка для хоккея с шайбой

По поручению губернатора Игоря Васильева в Слободском оборудуют площадку для хоккея с шайбой.

В ходе рабочей поездки в район глава региона посетил несколько объектов. В Вахрушах он оценил Центр культуры и досуга, обновленный в рамках проекта «Местный Дом культуры», а в Стулово — модернизированную библиотеку.

Кроме того, Игорь Васильев ознакомился с работой предприятий «Вахруши-Юфть» и «Вахруши Литобувь».

В Слободском губернатор побывал в детском парке им.Пушкина, который в прошлом году был благоустроен по проекту «Формирование комфортной городской среды». Здесь появились ротонда и корабль с алыми парусами – подарки городу от АО «Слободской машиностроительный завод» и АО «Красный якорь».

Парк был основан в 1899 году, а в последние десятилетия находился в запустении. Сейчас он обрёл вторую жизнь и стал одним из любимых мест отдыха горожан. Здесь имеются три тематические зоны — «Герой», «Странник» и «Поэт». В первой расположены игровой городок, эстрадная и баскетбольно-волейбольные площадки, во второй — сеть прогулочных дорожек из брусчатки и обзорные площадки, в третьей — фотозона у памятника Пушкину и фонтан.

«Сегодня мы встретили здесь и родителей с детьми, и молодежь и спортсменов. Радует, что город активно участвует в реализации нацпроектов, а предприятия принимают участие в благоустройстве города. Эта совместная работа дает ощутимые результаты — за последние пять лет Слободской заметно преобразился», — отметил Игорь Васильев

Также губернатор осмотрел хоккейную коробку во дворе школы №14, где занимаются воспитанники спортшколы, а зимой проводятся массовые катания. В ходе приёма граждан тренеры рассказали Васильеву о необходимости ее модернизации. Глава региона поручил построить здесь крытый каток с искусственным льдом. Проект предполагает применение технологий каркасно-тентовых конструкций, здесь одновременно смогут кататься до ста ребят.

Каток будет рассчитан на 25-летнюю эксплуатацию. Примерная стоимость работ — 54 млн рублей.