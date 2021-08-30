В Слободском появится пожарная часть на 4 автомобиля

В Слободском построят пожарную часть на 4 автомобиля. Об этом сообщили в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством губернатора Игоря Васильева.

Речь идёт о быстровозводимом здании. В ближайшее время начнётся выбор земельного участка и подрядчика, а также разработка проектно-сметной документации.

Кроме того, в следующем году в регионе создадут 14 подразделений муниципальной пожарной охраны. Из мест постоянной дислокации будет обеспечено круглосуточное прикрытие 68 населенных пунктов с населением свыше 8 тыс. человек и объектов социального значения.