В Слободском поймали веловора

В Слободском сотрудники Росгвардии задержали веловора.

Инцидент произошел в феврале. 12 числа местный житель обратился в полицию с заявлением об украденном велосипеде. Мужчина рассказал, что транспортное средство стоимостью 10 тысяч рублей пропало из подъезда дома на Советской.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы подозреваемого. Информация была передана всем нарядам.

В ходе поисков росгвардейцы заметили похожего по приметам мужчину во дворе на улице Рождественской. В ходе беседы 47-летний задержанный признался, что взял велосипед и бросил его на улице. Для разбирательств мужчину передали полицейским.