В Слободском районе легковушка улетела в кювет (ВИДЕО)

Авария произошла днем 21 февраля на трассе Слободской – Белая Холуница. О происшествии сообщил подписчик паблика «Признавашки Слободской».

— Автомобиль занесло и выбросило в кювет. Известно, что в машине был молодой человек, но он не пострадал. Благодаря отзывчивым водителям ситуация быстро разрешилась, — написал очевидец ДТП.

В сообществе также выложено видео с места происшествия. На нем видно, как авто доставали из кювета.

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Фото, видео: vk.com/slb_priznavashki