В Слободском районе лыжники остановили движение поезда на 5 минут

Машинисту грузового поезда пришлось применить экстренное торможение из-за «спорсменов».

Сотрудникам транспортной полиции вместе с железнодорожниками пришлось искать лыжников, по вине которых пришлось остановить грузовой поезд.

В начале декабря компания из нескольких любителей активного образа жизни каталась вдоль железной дороги возле станции Белка – Слободское, что находится между Вахрушами и Слободским.

Машинист заметил их издалека, но они не реагировали на его сигналы, поэтому пришлось применить экстренное торможение. Никто не пострадал, но остановка в пути составила более 5 минут, о чем он рапортовал начальству.

В итоге нарушителей нашли. В отношении 6 человек составлены административные протоколы по статье «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене». С ними провели разъяснительные беседы.

Фото: klo43