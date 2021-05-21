В Слободском районе нашли тело пропавшего мужчины

В Слободском районе нашли тело мужчины, который пропал в начале мая. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

86-летний пенсионер ушел из дома в поселке Центральном 3 мая и не вернулся. Поиски начались на следующий день. Волонтеры совершили несколько выездов и распространили ориентировку на пропавшего. Как сообщалось в ней, у мужчины были проблемы со здоровьем и он нуждался в помощи медиков.

Некоторое время пропавшего искали на водоемах.

— 6.05. 2021 — на месте работают водолазы, — такая запись появилась на сайте «Лиза Алерт».

21 мая пропавшего нашли погибшим. По данным портала progorod43.ru, мужчина утонул в водоеме неподалеку от дома.