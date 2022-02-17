В Слободском районе полицейский «сливал» информацию о проверках в алкоточках

Сотрудник МО МВД России «Слободской» за деньги сдавал информацию о проверках по выявлению нарушений, связанных с торговлей алкоголем.

Данный факт выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Кировской области совместно с УФСБшниками. По предварительным данным, преступление было совершено в период с 2017 по 2018 годы. Помимо предупреждения о проверках, полицейский получал деньги за непривлечение нарушителей к административной ответственности.

Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов и наказан в соответствии с действующим законодательством. Руководителям проштрафившегося сотрудника будет назначено дисциплинарное наказание.

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