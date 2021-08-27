В Слободском районе пожар уничтожил залежи горбыля и опила

Вчера вечером небо над городом Слободским окрасилось в тёмно-кровавый цвет. Это было видно из разных уголков региона.

Жители сразу же обратили на это внимание и начали звонить в пожарную службу. Кроме того, явно чувствовался запах гари.

Огненное зарево наблюдали и жители Кирова, и Кирово-Чепецка. Также был виден огонь. В Кирово-Чепецке на набережной собралось много народа, чтобы снять происходящее на телефоны. Никто не понимал, где горит и что горит. Казалось, что огненная территория находится среди леса.

В ГУ МЧС России по Кировской области дали пояснения. На открытой территории вспыхнули залежи горбыля и опила в районе деревни Деньгины Слободского района. К месту пожара прибыли 7 расчётов. Локализовать возгорание они смогли только через несколько часов.

У самого места пожара в Слободском также собралось много народа. Жители обсуждали случившееся, фотографировали огненную стену и следили за работой пожарных.

По мнению людей, огнеборцы по больше части отстаивали подходы к лесу, чтобы огонь не перекинулся туда. Фотографии появились в паблике «Признавашки Слободской». Под постом люди написали больше сотни комментариев.

— Тушить полыхающие отходы деревообработки бесполезно. Они горят очень хорошо, быстро, — заметил слобожанин Сергей.

— Площадь огромная. Желаю пожарным прийти домой с караула здоровыми и невредимыми, — подчеркнула горожанка Татьяна.

— На помощь к пожарным из Слободского приехали и кировские машины, — написал Костя.

— У нас из окна всё небо красное. Дай Бог сил пожарным, — отметила жительница Слободского Женя.

В МЧС сообщили, что информации о пострадавших не поступало. По факту пожара будет проведена проверка.

Видео: kirovpravda.ru

Фото: kirovpravda.ru, vk.com/slb_priznavashki