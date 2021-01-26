В Слободском районе сгорел мужчина

Пожар произошел 22 января в поселке Сухоборка. Загорелся один из домов, расположенных на улице Торновской.

После ликвидации огня на пожарище было обнаружено тело 41-летнего мужчины. Как выяснилось позже, погибший – хозяин дома. По предварительным данным, причиной его гибели могло стать неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Следователи проводят пожарно-техническую экспертизу, которая поможет установить точные причины возгорания.

Ранее мы писали, что в прошедшие выходные в Кировской области произошли 2 пожара со смертельным исходом.

Фото: bashinform.ru. К происходящему отношения не имеет