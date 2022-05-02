В Слободском районе в аварию попали четыре автомобиля

Полицейские проводят проверку по факту аварии на трассе в Слободском районе.

Она произошла сегодня, 2 мая в 13 часов 15 минут в Слободском районе. Как сообщает управление ГИБДД региона, на федеральной автодороге «Кострома – Шарья – Киров – Пермь» около деревни Осинцы столкнулись четыре машины. Это «Тойота Камри», «Мицубиси», «Хендай Санта ФЕ» и «Рено Логан».

По предварительной информации, один человек погиб, двое получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, уточняются причины и условия происшествия.