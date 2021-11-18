В Слободском районе в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Весты»

18 ноября в Слободском районе произошло смертельное лобовое ДТП с участием двух машин.

Авария случилась в 8.10 на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. По данным Госавтоинспеции, на заснеженной трассе столкнулись 2 встречных автомобиля – «Киа Соренто» и «Лада Веста».

В результате ДТП 65-летний водитель «Лады» погиб на месте. 33-летняя женщина, которая была за рулем «Киа», получила травмы. У иномарки сработали подушки безопасности, которые, возможно, и спасли женщину.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что на трассе в Котельничском районе погиб водитель «Чери».