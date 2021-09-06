В Слободском районе в пожарах погибли 2 человека

В выходные в Слободском районе произошли 2 смертельных пожара. Подробности рассказали в Следственном комитете.

4 сентября около 4 часов утра загорелась квартира в доме на улице Железнодорожной. После ликвидации огня в помещении нашли тело 64-летней хозяйки квартиры. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность женщины при курении.

Второй пожар случился ночью 5 сентября в садоводстве у деревни Луза. Потушив огонь, пожарные обнаружили в садовом домике тело 72-летнего мужчины. Следователи предполагают, что пожар начался из-за неправильной эксплуатации электроприборов.

В настоящее время по факту обоих пожаров проводятся проверки.