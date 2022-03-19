В Слободском районе водитель «Оки» выжил в ДТП с двумя фурами

В пятницу в Кировской области произошла серьёзная авария. В которой удалось избежать жертв лишь чудом.

18 марта в Слободском районе на трассе, проходящей через деревню Слободка, фура столкнулась с «Окой» и та вылетела под встречный грузовик.

— Водитель «Оки» жив, но находится в очень тяжёлом состоянии, — сообщили очевидцы ДТП.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться автоинспекторам.

Кстати, в резонансном ДТП с «Мерседесом» и автобусом в Кирове выжила одна девушка.

Фото: КУ43 — Киров Убежище (ДТП , ЧП)