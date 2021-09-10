В Слободском районе запустили «Умный проезд»

С 9 сентября в Слободском районе действует сервис «Умный проезд». Теперь жители могут оплачивать проезд в городском и пригородном транспорте банковской картой «Мир».

Проект реализуется министерством информационных технологий и связи Кировской области совместно с ЕРКЦ «Город» и ПАО «Сбербанк». Платить по карте смогут все льготники. Ранее сервис был доступен только в транспорте Кирова.

— Карта «Мир» есть почти у всех получателей социальных льгот. Благодаря ей сервис «Умный проезд» автоматически определяет, имеет ли человек право на льготу, и списывает стоимость проезда. Узнать списанную сумму можно через QR-код, напечатанный на билете, – рассказал и.о. министра информационных технологий и связи региона Алексей Сухих.

Чтобы воспользоваться сервисом, жители Слободского должны зарегистрироваться на платформе «Умные услуги». Это можно сделать в любом МФЦ. С собой нужно иметь паспорт, карту «Мир», СНИЛС и согласие на обработку персональных данных. Если статус льготника уже подтвержден, повторная регистрация не требуется. Информация о наличии льготы поступит в банк через «Умные услуги».

Ранее мы писали, что в Кировской области появится система «Умный лес».