В Слободском реконструируют систему водоснабжения

Объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции системы водоснабжения г.Слободского.

Победителю предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию. Максимальная стоимость контракта — 10,1 млн рублей. Реконструкция в рамках федеральной программы «Чистая вода» намечена на 2022-2023 гг.

Водозаборные сооружения расположены в д.Стулово. Они состоят из семи артезианских скважин, двух резервуаров объемом 1900 кубометров и станции второго подъема максимальной суточной производительностью по чистой воде 5000 кубометров в сутки.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 4 марта.