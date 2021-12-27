В Слободском собака охраняет дом, сидя на крыше

Жители Слободского сняли на видео немецкую овчарку, которая сторожит дом, сидя на крыше. Видеозапись под названием «Городской смотритель» появилась в группе «Типичный Слободской».

В ролике собака, неизвестно как забравшаяся на крышу двухэтажного дома на улице Кирова, сидит и смотрит вдаль. Убедившись, что все в порядке, сторож уходит на другую сторону дома.

«Крышует», «Когда хозяин далеко палочку закинул», «Высоко сижу, далеко гляжу, за порядком пригляжу, что увидел, расскажу», — пишут в комментариях подписчики сообщества.

Ранее в Кировской области сфотографировали лису, которая гуляла по крыше дома.

Фото, видео: vk.com/slobodskoy, Екатерина Мелехина