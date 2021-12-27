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В Слободском собака охраняет дом, сидя на крыше

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

Жители Слободского сняли на видео немецкую овчарку, которая сторожит дом, сидя на крыше. Видеозапись под названием «Городской смотритель» появилась в группе «Типичный Слободской».

В ролике собака, неизвестно как забравшаяся на крышу двухэтажного дома на улице Кирова, сидит и смотрит вдаль. Убедившись, что все в порядке, сторож уходит на другую сторону дома.

«Крышует», «Когда хозяин далеко палочку закинул», «Высоко сижу, далеко гляжу, за порядком пригляжу, что увидел, расскажу», — пишут в комментариях подписчики сообщества.

Ранее в Кировской области сфотографировали лису, которая гуляла по крыше дома.

Фото, видео: vk.com/slobodskoy, Екатерина Мелехина

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Юлия Зорина