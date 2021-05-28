В Слободском создали мультфильм про местную достопримечательность

В Слободском музейно-выставочном центре сняли мультфильм «Предание о Подчуршинском городище». Он рассказывает легенду о древнем кургане на берегу реки Вятки, который жители считают местом силы.

Мультфильм удалось создать при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Проделки вятского печника».

— Недавно у нас прошёл премьерный показ мультфильма «Предание о Подчуршинском городище». Он оживляет наш зал археологии. Археологию показывать достаточно сложно, потому что чаще всего это небольшие предметы, найденные в земле. Поэтому привлекаем разные способы, один из них — мультипликация, — рассказала заместитель директор Слободского музейно-выставочного центра Татьяна Долматова. — В основу мультфильма легла одна из легенд. Это рассказ о богатыре Онохе и его братьях. История немного грустная, но поучительная. Любой фольклор зачастую основан на отголосках реальных событий.

Подчуршинское городище находится в Первомайском районе города Слободского. Его заселение относят к XIII веку. Легенда о происхождении древнего кургана гласит:

«Однажды с запада пришли двенадцать богатырей во главе с Онохой, насыпали холм и основали на нём городище. Они стали воевать с Никулицей, самым сильным из соседних богатырей. Вскоре они помирились, Оноха посватался к дочери Никулицы. Никулица согласился отдать дочь, но лишь при условии, что богатыри, братья Онохи, привезут ему самоцветные камни до двенадцатых петухов, иначе он повесит Оноху, а богатыри окаменеют. Богатыри привезли камни, но петух пропел, когда они были у ямы, из которой таскали глину для холма. На этом месте они окаменели, и над ними образовалось озеро. Оноха украл дочь Никулицы и убежал с ней на своё городище. Никулица напал на городище, сжёг его, убил Оноху, а кости закопал на этом месте. Дочь Никулицы потерялась на этом же городище».

Как рассказали в Центре развития туризма Кировской области, многие местные жители верят в эту легенду и называют курган Богатырской горой. Говорят, будто под холмом существуют подземные ходы и железная дверь, где якобы спрятаны драгоценные самоцветы братьев-богатырей. Это место до сих пор будоражит воображение исследователей, однако раскопки здесь запрещены.

В музее уверены, что мультфильм поможет в интересной форме донести эту историю до современных слушателей. Проекция изображения осуществляется на старинную печь, которая находится в одном из музейных залов. Такой приём, по мнению работников, помогает посетителям окунуться в дела давно минувших дней.

Мультфильм можно увидеть, придя в Слободской краеведческий музей на экскурсию.

Фото: Елена Чудиновских, скриншот мультфильма