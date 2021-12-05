В Слободском торопышки испортили каток

Неизвестные любители покататься на коньках накануне сорвали замок на воротах стадиона труд в «Слободском» и потоптались на льду.

Проблема в том, что вчера была теплая погода и кататься было нельзя. В итоге вместо ровного льда ямы и бугры. Кататься по такому не возможно — лед испорчен.

Сегодня, когда ударил долгожданный мороз, любители коньков выйти покататься на стадион не могут – ледовое покрытие ремонтируют из-за тех, кому вчера дома не сиделось, сообщает паблик Типичный Слободской.

Ранее мы сообщали, что этот каток откроется 27 ноября.