В Слободском возводят новую ротонду

В детском парке имени Пушкина в Слободском монтируют новую ротонду. Фото с места работа появились в группе «Признавашки Слободской».

Как сообщается в паблике, новая ротонда – подарок городу от Слободского машиностроительного завода. Торжественное открытие обновленной достопримечательности состоится в день города 12 июня.

Это будет третья по счету ротонда в городе. Диаметр конструкции составит 8 метров. Раньше на этом месте стояло деревянное сооружение.

Напомним, что информация об установке нового объекта появилась еще в прошлом году. В конце лета был сделан фундамент под ротонду.

Фото: vk.com/slb_priznavashki