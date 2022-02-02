В Слободском вспомнили, как Леонид Куравлёв приезжал в Кировскую область

1 февраля в Москве состоялись похороны легендарного артиста. В это время в городе Слободском вспомнили приезд актёра в нашу область.

Леонида Куравлева не стало 30 января. Ему было 86 лет. Накануне в столице состоялось прощание. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Звезду таких фильмов как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Живёт такой парень», «Вий» знали и любили в Кировской области. В день прощания в Слободском вспомнили, как народный артист приезжал в этот город и встречался с местными жителями.

По информации «Центра патриотического воспитания им. Г. Булатова», 6 сентября 1986 года в Доме культуры им. Горького состоялся творческий вечер Леонида Куравлёва. На мероприятии собралось большое количество народа.

В конце встречи сотрудники профсоюзной библиотеки меховой фабрики «Белка» взяли автограф у киноактёра на книге. Он оставил надпись зелёным фломастером: «Успехов, всего доброго! 6 сентября 1986 г.» Книга бережно хранится.

Фото: yandex.ru, vk.com/club119248148