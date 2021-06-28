В Слободском заканчивается строительство газопроводов

В городе Слободском завершается строительство распределительных сетей протяженностью более 150 километров. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев в ходе прямой линии.
Отвечая на вопрос о газификации Слободского района, глава региона подчеркнул, что подключение к газу является одним из приоритетных направлений в работе областного правительства.
— За счет средств областного бюджета и инвестиций ПАО «Газпром» уже завершено строительство первого, третьего и четвертого пусковых комплексов. К завершению близится и строительство второго пускового комплекса, который возводится за счет средств «Газпрома», — сказал губернатор.
Планируется, что работы будут завершены в третьем квартале 2021 года. После этого объекты будут введены в эксплуатацию, а жители получат природный раз.
Всего в 2021-2024 годах в Слободском районе будут построены 3 ветки газопровода:
- межпоселковый газопровод Машкачи — Никульчино — Подлевские — Сунцовы — Сидоровка с отключающим устройством на Боровые — Нижние Булдаки — Верхние Булдаки — Кузнецы — Сименихины – д. Конец. Срок завершения строительства – 2021 год.
- газопровод межпоселковый Верхние Кропачи – Понизовье – Салтыки – Яговкино – Ильинское – Слободка с отводом на п. Октябрьский и отключающим устройством на п. Белохолуницкий Разъезд Слободского района. Срок завершения строительства – 2022 год.
- газопровод межпоселковый от Бобино на Сапожнята с отводом на д. Вотское с отключающими устройствами на д. Косолаповы, д. Семёновы Слободского района. Срок завершения строительства – 2024 год.