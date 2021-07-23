В Слободском завершили возведение распределительного газопровода

Ранее губернатор Игорь Васильев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали план-график синхронизации работ на важном объекте.

Строительство II пускового комплекса распределительного газопровода в городе Слободском завершено. Уже идёт приёмка объекта. Пуск комплекса запланирован на конец августа.

Как сообщили в правительстве региона, как только мероприятия по пуску газа будут реализованы, это даст возможность ввести в эксплуатацию I, III и IV пусковые комплексы. А значит обеспечить газом домовладения, организации, заводы, объекты социально-бытовой сферы города Слободского.

II пусковой комплекс распределительного газопровода имеет протяжённость 75 км. Газ из него смогут подать в более 4700 домов и организации. II пусковой комплекс самый крупный. Для сравнения, протяжённость I и III комплексов в общей сложности 50 км. Протяженность IV — 28 км.

Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области продолжается. До 2025 году предполагается поставить «голубое топливо» в 93 населённых пункта региона.