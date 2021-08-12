В Слободском завершилось благоустройство сквера и фонтана на Соборной площади

В городе Слободском завершено обновление сквера у мемориала «городу Слободскому 500 лет». Также обновлены фонтан и колоннада на Соборной площади.

Работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сквер у мемориала «городу Слободскому 500 лет» уже приобрел новый облик. Здесь выложены брусчаткой пешеходные дорожки, оформлен газон и выполнена отмостка мемориала.

Завершены и работы по ремонту фонтана. Осталось доделать колокольню. Здесь будут покрашены фасады и арка и установлены металлические ограждения.

Работы приняли специалисты регионального центра компетенций. Обошлось без замечаний, однако была дана рекомендация следить за растениями в зонах прохода проводов.

По словам кировского губернатор Игоря Васильева, за последние 4 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 1018 объектов.