В слободской гимназии случайно нашли старинные учебные наборы

Сотрудники обнаружили микропрепараты для микроскопов. Их возраст более 100 лет.

На неожиданную находку наткнулись работники гимназии города Слободского. Как они сами сообщили, это настоящее историческое событие. Среди коробок с наглядностью, которые хранятся в кабинете биологии уже многие годы, педагоги нашли три коробки с микропрепаратами начала 20 века.

Микропрепараты — это миниатюрные предметные стёкла с расположенными на них объектами, которые подготовлены для исследования под микроскопом. Каждый хоть раз в жизни видел такой материал в кабинете биологии.

Найденные в слободской гимназии препараты предназначены для знакомства с беспозвоночными живыми организмами. Коллекция составлена профессорами Санкт-Петербургского университета. Годы составления — с 1916 по 1919.

— Удивительно, препараты находятся в идеальном состоянии. Их можно использовать на практических занятиях с ребятами. В гимназию не так давно поступили новые микроскопы. Они в сочетании с раритетами столетней давности, станут изюминкой на занятиях, — подчеркнули в учебном учреждении.

Фото: vk.com/gymnasium.online