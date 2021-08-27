В Слободской пришел газ

27 августа в Кировской области завершилась реализация крупнейшего в этом году проекта по газификации. В эксплуатацию был введен второй пусковой комплекс распределительного газопровода. Это дало возможность газифицировать город Слободской.

Запуск газопровода стал торжественным событием для слобожан. В нем приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Евгений Ревенко, а также представитель ООО «Газпром межрегионгаз» Александр Заварзин.

Второй пусковой комплекс построен в рамках «Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области 2021—2025 годов». Длина объекта — около 75 км. Он позволит подключить к сетям 4714 домовладений, а также Слободской машиностроительный завод.

По словам губернатора области Игоря Васильева, реализация проекта улучшит качество жизни горожан и даст стимул к развитию Слободского.

— С этого момента многие вопросы ведения домашнего хозяйства, работы промышленных и сельскохозяйственных предприятий будут решаться быстрее. Природный газ остается одним из самых экономичных видов топлива, — сказал глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что сотрудничество с ПАО «Газпром», чьими усилиями велась газификация, будет продолжено. В ближайшие годы по программе социальной газификации, инициированной Владимиром Путиным, в Кировской области планируется догазифицировать около 19 тысяч домов.

В текущем году в регионе будет построено свыше 65 км межпоселковых газопроводов к 23 населенных пунктам. Всего в ближайшие пять лет «Газпром» построит в регионе почти 600 км газопроводов и создаст условия для газификации 93 населенных пунктов области.

Евгений Ревенко добавил, что тема социальной газификации – бесплатного подведения газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах – является «вопросом социальной справедливости».

— Эта тема прозвучала в послании президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию. По стране догазификация коснется порядка 4 миллионов домовладений, а в Кировской области — 282 населенных пунктов. Это огромное количество людей.

По словам Евгения Ревенко, приход газа меняет качество жизни людей в лучшую сторону, позволяя экономить на энергоносителях.

Вопрос газификации включен в Народную программу «Единой России». Сейчас прорабатывается вопрос выплаты компенсаций тем людям, которые ранее за свой счет подвели сети к своему участку, — сказал Ревенко.

До появления газа местные жители использовали газовые баллоны, топили дома углем и дровами. Первой получила голубое топливо семья Сюткиных.

— Мы очень рады, как и наши соседи. Это сильно облегчит жизнь. Раньше для приготовления еды мы использовали баллонный газ, и это было очень неудобно, так как он заканчивался в самый неподходящий момент. А дом топили углем и дровами. Теперь у нас газовое отопление, — поделилась Анна Сюткина.

В настоящее время вместе с еще тремя пусковыми комплексами газопровода создаются условия для газификации более 5 тыс. домовладений в Слободском, Успенском, Стулово и Первомайском. Полностью достроенный распределительный газопровод позволит газифицировать 9,8 тысячи домовладений.