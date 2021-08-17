В Смоленской области нашли останки погибшего бойца из Кирова

Останки уроженца Кировской области обнаружили поисковики центра «Самолет». Медальон бойца был найден в Темкинском районе Смоленской области.

Дмитрий Алексеевич Поторочин родился в 1909 году в деревне Кулигинцы (или дерене Нижняя Возжея) Сардыкского сельсовета Унинского района. Супругу погибшего звали Любовь Алексеевна Поторочина.

В настоящее время поисковики разыскивают родственников солдата. Если они будут найдены, останки погибшего могут захоронить на его малой родине. Связаться с поисковым отрядом можно через паблик «ОООО ЦЕНТР ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ «САМОЛЕТ».

Ранее в Кировскую область привезли останки двух бойцов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Фото: vk.com/public202550347