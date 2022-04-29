В Сосновке 18 свиней жили в свинских условиях

В Вятскополянском районе фермер содержал свиней в антисанитарных условиях. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

18 свиней жили в подсобном хозяйстве местного жителя в городе Сосновке. При проверке выяснилось, что условия содержания животных не соответствуют ветеринарным правилам.

Заходя к свиньям, фермер не дезинфицировал одежду и обувь. А у кормов, которыми питались животные, не было подтверждения соответствия ветеринарно-санитарным требованиям. Вакцинацию от заболеваний свиньи также не проходили.

Все это является нарушением ветправил. В связи с этим владельцу животных было выдано предостережение с требованием устранить нарушения.

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