В соцсетях появилось видео ДТП с машиной скорой помощи в Кирове

Авария произошла около 20 часов 12 марта.

Напротив дома №45 на улице Ленина столкнулись карета скорой помощи и ВАЗ-21140. За рулем легковушки была 22-летняя девушка. В результате происшествия водитель и ее 37-летняя пассажирка получили легкие травмы. Госпитализация не потребовалась.

В результате происшествия у легкового авто была сильно повреждена передняя часть, а скорую отбросило в придорожный сугроб.

Видео момента ДТП было опубликовано в группе «Киров online». Как видно из ролика, скорая ехала с включенными мигалками по встречке, а с Труда прямо под колеса ей выехала легковушка.