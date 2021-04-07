В соцсетях появилось видео ДТП с «Рено», который снес столб

Авария произошла в Кирове 6 апреля.

На улице Московской водитель «Рено Логан» на скорости снес фонарный столб. Позже выяснилось, что молодого человека уже ловили на нетрезвом вождении и лишили водительских прав.

Момент ДТП опубликовал телеграм-канал «Пичугин снимет!».

Как утверждается в телеграм-канале, 26-летний Юрий поссорился с девушкой и на него нахлынули эмоции. Молодой человек сел за руль и протаранил столб. За повторное пьяное вождение на нарушителя могут возбудить уголовное дело.

Фото, видео: @pichugins