В соцсетях появилось видео с медвежонком, спасенным в Кировской области

Зоозащитники опубликовали видео с медвежонком Тишей, спасенным в Кировской области в марте.

Ролик под названием «Тишины тихие игры» появился в группе Центра спасения медвежат-сирот. Центр работает в Твери. В марте 2021 года туда доставили 3 медвежат из Опаринского района. Детенышей оставила в берлоге медведица, испугавшаяся лесозаготовительной техники.

— У всех медвежат разные характеры: кто-то предпочитает проводить время в компании с сородичами, а кто-то спокойно играет сам по себе, как, например, Тиша – медвежонок из Кировской области, — говорится в сообщении Центра.

Всю весну медвежат по именам Тиша, Бантик, Остап выкармливали, а в мае перевели в домик-берлогу без людей. Это было сделано для того, чтобы малыши привыкали к жизни в дикой природе и не привязывались к сотрудникам центра.

Сейчас игры косолапых «кировчан» время от времени попадают на видео.

Фото, видео: vk.com/obrcrussia