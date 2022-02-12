В Советске проведут капремонт старинного здания

На это из регионального бюджета выделено 5 млн. рублей.

Во время поездки первого зампреда правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова и министра образования Ольги Рысевой в город Советск они осмотрели состояние учебных заведений. И оценили темпы строительства нового детсада, школы №2 и педколледжа.

Индустриально-педагогический колледж открылся в слободе Кукарка в 1903 году. С того времени в нем готовят учителей начальной школы.

Сейчас педагоги готовят почти 300 новых специалистов по 3-м направлениям: «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах» и «Физическая культура». Но последние 10 лет занятия проходят не в родных стенах: старинное здание требует капремонта.

Пока в нем заменили лишь крышу и окна. Сейчас предстоит поменять коммуникации и провести отделку помещений.

—В этом году на разработку проектно-сметной документации выделено 5 миллионов рублей. Техзадание готово, скоро объявим аукцион на разработку проекта ремонта здания. Отмечу, капремонта требует и физкультурный комплекс со спортзалом, расположенный неподалеку. Его приведут в порядок одновременно с основным зданием, — сообщил Дмитрий Александрович.

Школы Советска тоже нуждаются в капремонте.

— Выполняя поручение Игоря Васильева, призываем их директоров, срочно подготовить документы и через полтора месяца подать заявку на участие в конкурсе на распределение федеральных денег в 2024-2025 годы. Министерство образования готово оказать всю необходимую помощь, — подытожил Дмитрий Курдюмов.

Фото: kirovreg.ru