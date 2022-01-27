В Советске в столкновении двух «Калин» пострадала 13-летняя девочка

В Советске произошла авария с участием двух автомобилей «Лада Калина».

ДТП случилось 26 января в 20.24 у дома №29 на улице Строителей. 40-летняя автоледи на красной «Калине» врезалась во встречную зеленую «Калину». За рулем второго авто был 30-летний мужчина.

В результате происшествия пострадала пассажирка красной легковушки. 13-летняя девочка получила травмы. Водители обеих машин целы и невредимы.

Ранее мы писали, что в этот же день в Кирове водитель «Мицубиси» сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе.