В Советском районе будут судить главу поселения

Как было установлено в ходе следствия, в 2018 году глава Кичминского сельского поселения Советского района выдал разрешение на вырубку 20 сосен местному жителю.

Разрешение было незаконным. В результате муниципальному образованию был причинен ущерб в размере 270 тысяч рублей.

Через год глава поселения разрешил другому сельчанину вырубить еще 135 деревьев. За это местный житель передал чиновнику 60 тысяч рублей. При этом сумма ущерба, причиненного незаконной вырубкой, составила более 1,7 миллиона.

По фактам превышения должностных полномочий и получения взятки было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование дела завершено, материалы переданы в суд.

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