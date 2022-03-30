В Советском районе полностью перестроят мост через Пижму

В ходе личного приема к губернатору Игорю Васильеву обратилась жительница г.Советска.

Её интересовали сроки ремонта автомобильного моста через Пижму. Глава региона рассказал, что реконструкция намечена на 2023-2024 гг. в рамках областной госпрограммы «Развитие транспортной системы». Кроме того, министерство транспорта работает над привлечением дополнительных средств из федерального бюджета.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. По словам и.о. министра транспорта Юрия Шевелёва, на трассе фактически появится новый мост.

«Но, поскольку речь идёт о существующем объекте, работы будут называться реконструкцией. На это время старый мост будет использоваться в качестве временной переправы», — рассказал он.

Сейчас на мосту организовано реверсивное движение с ограничением массы до 30 тонн.