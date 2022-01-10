В Советском районе потребовали лишить прав психически больного тракториста

В Советском районе прокуратура потребовала лишить водительских прав тракториста, страдающего психическим заболеванием. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили местного жителя, имеющего водительское удостоверение тракториста-машиниста. При этом мужчина состоял на учете у врача-психиатра в связи с органическим расстройством личности, возникшим вследствие сосудистого заболевания головного мозга.

По закону граждане, страдающие подобными заболеваниями, имеют ограничение на управление транспортными средствами. Они могут создать угрозу безопасности дорожного движения.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о лишении тракториста водительских прав на управление трактором. Иск находится на рассмотрении.

Ранее мы писали, что на кировчанку завели уголовное дело за покупку водительских прав.