В Спасском соборе Кирова появилась икона «Чернобыльский Спас»

Икона «Чернобыльский Спас» появилась в Спасском соборе Кирова (ул.Казанская, 50). Она посвящена трагедии на АЭС, которая произошла в 1986 году.

Икону написали в начале 2000-х по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. В 2003 году её освятили в Киево-Печерской Лавре.

В верхней части иконы изображены фигуры Богородицы, Иисуса Христа и Архистратига Михаила, в нижней части на переднем плане — Чернобыльская сосна, слева — души умерших чернобыльцев, справа — выжившие сотрудники АЭС. В небе летит звезда Полынь.

Икона является почитаемой святыней для всех, кто помнит о той трагедии.