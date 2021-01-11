В Спасском соборе рассказали о чуде, случившемся у одной из икон

Подробности сообщили служители церкви.

К иконе, на которой изображён лик святой Анны, обратилась кировчанка. Её имя Светлана. Она долго стояла у образа и просила помощи. Дело было в том, что женщина очень хотела родить ребёнка, но сделать этого долгое время не получалось.

Горожанка решилась на экстракорпоральное оплодотворение. Однако, перед процедурой отправилась в Спасский собор. Она помолилась святой Анне, а потом поговорила со священником, попросив его благословение.

Через несколько дней Светлана вновь пришла в Спасский собор. Она долго молилась у иконы заступницы Анны. А потом рассказала священнослужителю, что всё произошло именно так, как и предполагалось.

Ещё через некоторое время Светлана узнала светлую весть, что скоро станет мамой. Храм она стала посещать уже в положении, а сейчас приходит вместе со своим сыном. По словам женщины, именно святая Анна помогла ей, и заветное желание исполнилось.

Фото: спасскийсобор.рф