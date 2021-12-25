В список жизненно необходимых лекарств в России включили еще 22 препарата

С 2022 года в список жизненно необходимых лекарств в РФ войдут еще 22 препарата. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня».

Распоряжение о расширении перечня ЖЗНЛ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список были добавлены препараты для лечения рака молочной железы, спинально-мышечной атрофии, рассеянного склероза и других заболеваний. Всего в обновленном перечне насчитывается 808 наименований лекарства.

— Лекарства из этого перечня централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно. Расходы на их закупку финансируются из федерального бюджета, — сообщили в Кабмине.

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