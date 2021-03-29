В спорткомплексе «Вересники» официально открыли бассейн

Торжественное открытие 25-метрового бассейна состоялось 29 марта в присутствии первых лиц города и области. Долгожданный спортивный объект посетили губернатор Игорь Васильев, председатель правительства Александр Чурин, министр спорта Анна Альминова, а также руководство города.

Новый бассейн станет отличной базой для будущих чемпионов. Здесь установлена система электронного хронометража, смонтирована безопасная система водоподготовки и обустроен зал для занятий «сухим плаванием». В большой 25-метровой чаше смогут тренироваться спортсмены, а в малой 10-метровой будут учиться плавать малыши.

Как отметил Игорь Васильев, «Вересники» — современный спортивный центр, в котором будут развиваться олимпийские виды спорта.

— Здесь 5 олимпийских видов спорта получат свое полноценное развитие – это современное пятиборье, триатлон и несколько дисциплин в составе легкой атлетике. Поздравляю всех с этим событием, а спортсменам желаю успехов! – сказал губернатор.

В период полноценной работы новый бассейн будет принимать на сеансы свободного плавания взрослых-неспортсменов.

Отметим, что тренировки по плаванию в «Вересниках» начались еще 15 марта в тестовом режиме – только для спортсменов.

Фото: Александр Папырин