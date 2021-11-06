В спорткомплексе «Союз» рассказали о тренировках НХЛ

В кировском спорткомплексе «Союз» прокомментировали ситуацию с тренировками команд Ночной хоккейной лиги (НХЛ).

Он работает в соответствии с постановлением правительства области № 122-П и внесёнными в него изменениями и дополнениями.

Так, в «Союзе» не проводятся тренировки с очным присутствием граждан, не достигших 18 лет. А в период с 30 октября по 7 ноября приостановлены официальные соревнования и массовое катание.

В спорткомплексе соблюдается масочный режим, организованы контроль температуры тела и обработка рук антисептиками, а все игроки НХЛ обязаны иметь QR-коды.