В спорткомплексе «Вересники» начался прием документов на отделение триатлона

В спортивном комплексе «Вересники» начали принимать документы для занятий триатлоном. Об этом сообщается в паблике спорткомплекса в соцсетях.

В группу набирают детей 2011-2012 годов рождения. Для зачисления нужно пройти тестирование. Оно проходит в бассейне, поэтому ребенок должен уметь держаться на воде.

Также желающие заниматься триатлоном должны собрать пакет документов. В него входит заявление, согласие на обработку личных данных, справка от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий спортом, соскоб на энтеробиоз, копии СНИЛС и свидетельства о рождении, а также фото 3х4.

Прием документов продлится до 24 ноября. Попасть в «Вересники» с 25 по 29 октября включительно можно при наличии QR-кода вакцинации. С 30 октября по 7 ноября спорткомплекс будет закрыт.

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