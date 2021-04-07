В спорткомплексе «Вересники» открыли бассейн после ЧП

Руководство спортшколы «Вересники», где несколько дней назад обрушилась кровля легкоатлетического манежа, приняло решение о возобновлении работы бассейна. Сообщение об этом появилось в группе спорткомплекса 7 апреля.

— Бассейн спортивного комплекса открыт в полноценном режиме с сегодняшнего дня. Утренние сеансы свободного плавания – будние дни с 7.00 до 16.00. Полный день – с 7.00 до 21.15. Начало последнего сеанса – в 20.30.

Легкоатлетический манеж для тренировок по-прежнему закрыт. Его откроют после ремонта крыши, который, как предполагают в спортшколе, займет около 3-4 недель.

Напомним, что 4 апреля в манеже произошло частичное обрушение кровли. Проверку инцидента начал Следственный комитет.

Фото: vk.com/kirov_veresniki