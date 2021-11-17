В спортшколу «Дымка» поступили интерактивные тренажеры для хоккеистов

Кировская спортивная школа «Дымка» получила новые интерактивные тренажеры для хоккеистов.

Оборудование было закуплено в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Стоимость 4 тренажеров и другого оборудования составила более 25 миллионов рублей.

С помощью новых тренажеров спортсмены будут отрабатывать прием и бросок шайбы, а также оттачивать скорость реакции и технику. Полученную во время тренировки информацию тренажер передает в единую систему аналитики. Мониторя ее, тренер видит прогресс каждого спортсмена.

Еще одним приобретением «Дымки» стала беговая дорожка для хоккеистов. С ее помощью ребята могут совершенствовать технику катания, а также восстанавливать мышцы после нагрузок. Также спортшкола получила тренажер для жима ног, универсальное информационное табло и новую машину для заливки льда.

Замдиректора «Дымки» по методической работе Оксана Зорина рассказала, что оборудование уже используется в тренировочном процессе и помогает спортсменам улучшать результаты.

Как отметил и.о. главы минспорта Георгий Барминов, материально-техническое перевооружение спортивных учреждений Кировской области ведется уже в течение нескольких лет. Новое оборудование позволяет сделать тренировки более эффективными.

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