В старинной вятской церкви установили новые колокола

В церкви села Ошлань Богородского района появились новые колокола. О важном событии для духовной жизни вятской глубинки рассказали в Уржумской епархии.

Торжественная установка 8 колоколов, отлитых на колокололитейном заводе в городе Жуковском специально для Троицкой церкви, состоялась 6 декабря. Вес самого большого колокола составил 250 кг, самого маленького – всего 4 кг.

В освящении приняли участие епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн и настоятель Троицкой церкви в селе Елгань Дмитрий Львов. По окончании богослужения колокола подняли на колокольню.

Троицкая церковь в селе Ошлань была построена в 1778 году. Позже, в 1815-м, появилась отдельно стоящая колокольня. Самая старая часть храма построена в стиле «вятского барокко». В 30-е годы ошланская Троицкая церковь была закрыта. Колокол с нее сбросили и увезли в неизвестном направлении.

В 2015 году в храме начались восстановительные работы. До их завершения еще далеко, но храм с каждым месяцем становится все красивее.

Ранее мы писали, что в Уржумском районе у здания бывшей церкви установили поклонный крест. В будущем здесь могут построить часовню.

Фото: urzhum-eparhiya.ru