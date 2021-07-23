Из-за пробега «Ночная Вятка» в Кирове перекроют улицы

В субботу, 24 июля, в Кирове пройдёт забег «Ночная Вятка». По этой причине будут введены ограничения для транспортных средств.

С 16.00 до 23.59 прекратится движение всех видов транспортных средств по ул.Казанской от пер.Пионерского до ул.Пятницкой.

С 7.00 до 24.00 временно запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта по пер.Пионерскому.

С 21.30 до 23.59 перекрывается движение на участках:

ул.Набережная Грина, пер.Крайний, Динамовский проезд, пер.Гостиный, ул.Лесная, Пристанская и Лесозаводская;

ул.Казанская от ул.Профсоюзной до ул.Молодой Гвардии;

ул.Советская от ул.Набережная Грина до ул.Ленина;

ул.Розы Люксембург от ул.Набережная Грина до ул.Ленина;

ул.МОПРа от ул.Набережная Грина до ул.Ленина;

ул.Труда от ул.Набережная Грина до ул.Ленина;

ул.Пятницкая от ул.Казанской до ул.Ленина;

ул.Преображенская от ул.Казанской до ул.Ленина;

ул.Московская от ул.Набережная Грина до ул.Ленина;

ул.Спасская от ул.Лесной до ул.Казанской;

ул.Герцена от ул.Казанской до ул.Ленина;

ул.Горбачева от ул.Лесной до ул.Ленина;

ул.Урицкого от ул.Горбачева до ул.Молодой Гвардии.

Фото astrakhanfm.ru