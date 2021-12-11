Юные кировчане смогут пообщаться с главным зимним волшебником, принять участие в квестах и получить подарки.

Сегодня, 11 декабря, в субботу Киров примет поезд Деда Мороза. Состав путешествует по России и объедет 36 городов. Поезд уже выехал из Великого Устюга и сейчас мчится по направлению к нашему региону.

Передвижная резиденция Деда Мороза прибудет в Киров в 9:30 в субботу. За 20 минут до назначенного времени на вокзале начнётся праздничная программа. Вход на неё по QR-кодам или ПЦР-тестам (для взрослых).

Кроме того, малыши смогут посетить саму резиденцию, которая оборудована в вагонах. Также для малышей предусмотрены квесты, игра, чаепитие, общение с волшебником и сладкий подарок. Вход сюда будет организован по билетам.

На кировском вокзале поезд будет стоять с 9:30 до 19 часов. Затем совершит остановки в Проснице, Ардашах, Фалёнках. Расписание и список станций с временем остановок новогоднего поезда, а также другую подробную информацию можно узнать на сайте РЖД.