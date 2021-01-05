В Суне 21-летний грабитель украл новогоднюю гирлянду

За это молодому человеку грозит полтора года тюрьмы.

Жительница Суны, вернувшись из гостей, обнаружила, что в доме побывали непрошеные гости. Из входной двери кто-то выбил несколько досок, а в жилом помещении был беспорядок. Проверив ценные вещи, 55-летняя женщина заметила, что из комнаты пропала новогодняя гирлянда. Также она недосчиталась двух бокалов и позолоченной цепочки.

Пострадавшая сразу же обратилась к полицейским. По горячим следам подозреваемый был установлен и задержан.

Злоумышленником оказался 21-летний местный житель, недавно вышедший из тюрьмы. Все похищенное вернули владелице. Грабителю вновь грозит срок. За то, что он проник в чужой дом и унес оттуда вещи санкция статьи предусматривает до 1,5 лет ограничения свободы.

Фото: larecmasterici.ru