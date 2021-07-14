В Суне на 6-летнего малыша упала стена

Медики не смогли помочь ребенку: он погиб от полученных травм.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 11 июля, в поселке Суна. Во время ремонта демонтировали нижнюю часть стены между ванной комнатой и кухней. По злому стечению обстоятельств, когда 6-летний мальчик находился в ванной, на него сверху упала часть оставшейся перегородки. Она была из газосиликатных блоков.

Малыша достали и отправили в больницу. Там, несмотря на все усилия врачей, он скончался.

Следователи сейчас выясняют все детали случившегося. После того как будет собрана вся информация, решат нужно ли возбуждать уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что тракторист, которого замотало в стог сена, скончался в больнице.

Фото: kraski-net.ru