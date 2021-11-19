В Сунском районе водитель едва не въехал в стадо кабанов

Животные вышли на трассу и спокойно переходили дорогу перед колесами транспорта.

Кировский автомобилист поделился с программой «Место происшествия» редкими кадрами. Он едва не попал в ДТП в Сунском районе. Дело в том, что на дорогу вышло целое стадо кабанов. Животные спокойно переходили проезжую часть. Они даже не обратили внимание, что на них падает яркий свет фар и приближается автомобиль.

К счастью, водитель соблюдал скоростной режим и вовремя заметил кабанов. Он притормозил, подождал, пока все животные перейдут дорогу, и отправился дальше.

Ранее мы писали, что за месяц в Кировской области случилось 11 ДТП с участием животных.

Фото: vk.com/kirovmp и из открытых источников