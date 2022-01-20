В Свече каждый год обновляется дом культуры

В Свече в рамках проекта «Местный дом культуры» отремонтирован Центр культуры и досуга. Кроме того, в здании поменяли систему отопления.

Работы по обновлению ведутся здесь на регулярной основе. Ранее в здании отремонтировали кабинеты, а в прошлом году областной бюджет выделил средства на ремонт пола сцены зрительного зала. В планах — замена окон.

По словам местных жителей, в обновленном Центре стало намного комфортнее.

Сейчас здесь в 24 кружках и секциях научной, спортивной и туристической направленности занимаются 512 воспитанников. 111 из них в прошлом году стали призерами конкурсов разного уровня. С ними работают опытные педагоги, которые прошли курсы повышения квалификации.

Как отметил губернатор Игорь Васильев, работающий сегодня в Свечинском районе, у сельских жителей должна быть возможность интересно и разнообразно проводить досуг. На обновление инфраструктуры учреждений культуры власти области направляют серьёзные средства.

Справка:

В 2017-2021 гг участниками проекта «Местный дом культуры» стали 36 муниципальных образований области. 83 учреждения укрепили материально-техническую базу и выполнили ремонт.